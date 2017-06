Heineken, l’Antitrust chiede di modificare il deal con Punch Tavern

(Teleborsa) – L’intesa tra Heineken e Punch Tavern per la cessione da parte di quest’ultima di 1.900 pub al colosso della birra, necessita di qualche piccolo aggiustamento.

Oggi la Competition and Markets Authority (CMA) inglese ha fatto sapere di aver rilevato 33 aree in cui la presenza dei due operatori potrebbe portare a forti limitazioni alla concorrenza, oltre che ad un incremento dei prezzi e al deterioramento della qualità dei servizi offerti alla clientela.

Heineken ha pertanto tempo fino al 20 giugno per modificare la proposta di acquisto ed evitare così di finire nel mirino della CMA.

Per il resto, l’Authority non sembra avere altri dubbi sull’accordo anche perchè, spiega in una nota, i pub acquisiti dalla società olandese rappresentano solo una piccola percentuale (4%) del mercato britannico.