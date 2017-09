Hackathon Moving Forward, al via la maratona digitale organizzata da Trenitalia a Roma Termini

(Teleborsa) – Ancora un’iniziativa per la promozione del digitale da parte di Trenitalia, società del gruppo FS Italiane, che organizza un grande evento, in collaborazione con Codemotion.

E’ Hackathon Moving Forward, l’evento che si svolgerà oggi e domani nella cornice della stazione di Roma Termini: 48 ore dedicate a oltre 100 startupper, sviluppatori, maker e creativi digitali, che si sfideranno a colpi di programmazione, giorno e notte, in una maratona no stop che si terrà sabato 16 e domenica 17 settembre, presso gli spazi di LuissEnlabs a Roma Termini.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di trovare soluzioni tecnologiche originali per ampliare la customer experience e potenziare i sistemi di controllo, con il supporto dello IoT – Internet of Things, su salute dei lavoratori e antinfortunistica. Il risultato ultimo di questa esperienza è quella di arricchire l’esperienza di viaggio del cliente e migliorare il servizio di assistenza e informazione per accompagnare door to door chi si sposta in treno e con altri mezzi di trasporto.

La prima challenge, in linea con il Piano industriale del Gruppo FS, si declina in quattro sottocategorie: bigliettazione integrata, check-in e check-out a bordo treno e in stazione, acquisto di prodotti ancillari al trasporto, meccanismi di interazione vocale per l’assistenza virtuale. La seconda, è incentrata invece sullo sviluppo di dispositivi innovativi a tutela della salute dei dipendenti.

Panel introduttivo alla presenza di Carlotta Ventura, Direttore Brand Strategy e Comunicazione di FS Italiane, Danilo Gismondi, Direttore Direzione Sistemi Informativi di Trenitalia, e Paolo Masini, Direzione Tecnica Trenitalia.

L’evoluzione digitale dell’azienda e dei clienti di Trenitalia si può misurare dalla costante crescita dei download dell’App della società: ad oggi sono oltre 2,7 milioni i download e 4 milioni i biglietti venduti, mentre il sito trenitalia.com – primo del mondo travel italiano per accessi, con molte funzionalità per la gestione del customer journey – ha totalizzato più di 140 milioni di accessi e venduto circa 25 milioni di biglietti. Oltre il 50% dei biglietti delle Frecce (Frecciarossa, Freciargento e Frecciabianca) è oggi digitale e le vendite del canale continuano a crescere. Analogo trend per i titoli di viaggio elettronici del trasporto regionale: in un anno il tasso di crescita complessivo dei biglietti digitali venduti è stato del 46%, del 118% quelli via App.