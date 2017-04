H-FARM rafforza il management. Ventimiglia capo divisione Education

(Teleborsa) – H-FARM rafforza il management nominando Massimiliano Ventimiglia CEO della divisione Education per dirigere la società e portarla a competere con le più avanzate strutture formative al mondo.

Il nuovo CdA sarà composto anche da Carlo Carraro, con il ruolo di Presidente, a guidare la direzione dell’advisory scientifica e

didattica e le relazioni istituzionali, e Riccardo Donadon.

Dopo un’esperienza nell’area strategica di E-TREE, web company cresciuta a cavallo del 2000, Massimiliano Ventimiglia, classe 1976, nel 2005 ha dato vita a H-ART, la prima startup nata in H-FARM, che nel giro di due anni è riuscita ad emergere in modo significativo tanto da essere notata da WPP, leader mondiale nel settore della comunicazione, che l’ha acquisita nel 2009. H-ART sotto la guida di Massimiliano è diventata l’agenzia digital di riferimento nel panorama italiano, raggiungendo nel 2016 i 24 milioni di fatturato, oltre 200 collaboratori, 4 sedi sul territorio Italiano e chiudendo il suo undicesimo anno consecutivo in utile.