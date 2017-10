Guzzetti: soddisfatti di F2i. Sparkle è fuori da mia competenza

(Teleborsa) – Soddisfatto del fondo infrastrutturale F2i il presidente della Fondazione Cariplo e dell’Acri, Giuseppe Guzzetti, che a margine di un convegno ha dichiarato: “Sono presidente della fondazione, se lei mi dice se siamo soddisfatti dell’investimento in F2i dico di sì, è uno degli investimenti che ci ha reso di più e meglio”.

Per quanto riguarda la controllata del gruppo Tim, Sparkle, invece, ” è fuori dalla mia competenza e conoscenza”. Così Guzzetti ha liquidato coloro che gli chiedevano se F2i fosse interessata eventualmente a rilevare Sparkle. Cariplo è uno dei principali azionisti del fondo.

Parlando del fondo Atlante 2, Guzzetti ha dichiarato che può collaborare con Sga, la Società per la Gestione di Attività, per la gestione dei non performing loans di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza. “Atlante può collaborare con tutti e quindi perché non con la Sga?”, ha detto il presidente della Fondazione Cariplo, tra i principali azionisti di Quaestio Capital Management, che gestisce Atlante 2. “Però bisogna chiedere alla Sga e ad Atlante cosa intendono fare”, ha puntualizzato Guzzetti.