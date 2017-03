Guardia di Finanza: “Triplicati appalti pubblici irregolari, business da 3 miliardi e mezzo”

(Teleborsa) E’ un dato preoccupante quello contenuto nel Rapporto annuale della Guardia di Finanza, reso noto questa mattina nel salone d’onore della caserma “Laria” a Roma, alla presenza del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan e del comandante generale Giorgio Toschi, che traccia il bilancio dell’attività svolta nel 2016 e indica la strada per l’anno 2017, accendendo al contempo i riflettori su un tema sempre attuale e preoccupante come quello della corruzione.

Un 2016 nero. Sono stati scoperti, infatti, appalti pubblici irregolari per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro. In pratica, più del triplo del valore di quelli irregolari scoperti nell’anno precedente quando la stima, invece era ferma a un miliardo. Una allarmante crescita, dunque, che fa registrar e un aumento del 200 per cento. Denunciati 1.866 responsabili, 140 dei quali sono stati arrestati.

Dal rapporto emerge che sono stati un milione gli interventi di polizia economica e finanziaria attuati l’anno scorso. I finanzieri hanno sequestrato nel 2016 disponibilità patrimoniali e finanziarie per circa 781 milioni frutto di 1.663 casi di evasione fiscale internazionale e dei duemila casi di frodi all’Iva scoperti.

AZIENDE SOTTRATTE ALLA MAFIA – Attivissima sul fronte della lotta a mafia e criminalità, “La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 2,6 miliardi alle organizzazioni criminali mafiose e sottratto al controllo delle cosche 281 aziende oltre a 5.242 beni mobili e immobili”, si legge nel Rapporto.

MERCATO NERO – Sul fronte del mercato nero, sono stati individuati oltre 19mila tra lavoratori in nero e irregolari. Nel corso dell’anno i finanzieri hanno anche sequestrato 180 milioni di prodotti illegali perché contraffatti, piratati o pericolosi, per un valore complessivo di 2,4 miliardi.