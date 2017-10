Guala Closures rafforza posizione in Sud America e rileva cilena ICSA

(Teleborsa) – GCL Holdings, situata in Lussemburgo, sede di Guala Closures Group (leader mondiale nella produzione di chiusure per spirits e vino) annuncia l’acquisizione del business delle chiusure a vite di ICSA (Industria Corchera S.A.), società cilena specializzata nella promozione e nella commercializzazione di prodotti per l’industria del vino in Sud America.

L’attività di ICSA oggetto dell’acquisizione, con sede a Santiago del Cile, ha registrato un fatturato di circa 4 milioni di dollari nel 2016.

L’operazione permette a Guala Closures di incrementare la propria capacità di produzione locale per far fronte alle crescenti richieste dei vini sudamericani.