Gruppo Waste Italia, Roberto Maggio è il nuovo Amministratore delegato

(Teleborsa) – Il CdA del Gruppo Waste Italia presieduto da Michele Giuseppe Vietti, ha nominato Roberto Maggio Amministratore Delegato, attribuendogli le deleghe operative utili alla gestione della società, da esercitarsi con firma singola fino ad un massimo di Euro 500 mila.

A seguito della ricezione in data odierna delle dimissioni della consigliera Maria Milone per motivi di incompatibilità sopravvenuta, è stata cooptata Ramona Graziano, che resterà in carica fino alla prossima assemblea.