Gruppo IAG: risultati maggio 2017

(Teleborsa) – Aumento di 1,8% rispetto a 2016 del traffico di maggio 2017 di International Consolitaded Anirlines Group, S.A. (Gruppo IAG), misurato in Revenue Passenger Kilometres (ricavo passeggeri per chilometri). La capacità del Gruppo, misurata in Available Seat Kilometres (totale dei posti offerti per ogni volo moltiplicato per il numero dei chilometri volati) è aumentata dello 0,9%. In totale, nel mese di maggio 2017, il Gruppo ha trasportato 9.109.000 passeggeri (+2,6%), con un Load Factor (coefficiente riempimento aeromobile) pari a 80,5% (+0,7 punti percentuali).

IAG, formata oggi da 16 tra aerolinee principali e sussidiarie, è una holding multinazionale anglo-spagnola sede legale a Madrid e sede operativa a Londra. È nata il 21 gennaio 2011 dalla fusione delle compagnie aeree di bandiera di Regno Unito e Spagna, ovvero British Airways e Iberia. In base al fatturato 2015, IAG è la sesta compagnia aerea più grande al mondo e la terza in Europa. IAG è quotata presso il FTSE 100 della London Stock Exchange dal 24 gennaio 2011 e presso l’IBEX-35 della Borsa di Madrid dal 1º aprile 2011 oltre che nelle borse regionali di Barcellona, Valencia e Bilbao.

Lo scorso 27 maggio British Airways è stata colpita da una power failure ai sistemi informatici che ha causato gravi problemi costringendola a tenere a terra negli aeroporti londinesi di Heathrow e Gatwick molti aerei della flotta, con poi conseguenze a catena in molti scali del mondo. La compagnia ha annullato 479 voli (il 59 per cento delle operazioni) quel giorno e 193 voli (il 23 per cento delle operazioni) il 28 maggio. Dal 29 maggio la compagnia aerea britannica ha ripreso ad operare la maggior parte programma voli. Una indagine indipendente sta esaminando ogni aspetto per accertare le cause dell’improvviso blocco informatico.

Tre mesi fa, ne marzo 2017, International Airlines Group ha ufficializzato il lancio di un nuovo vettore low cost di lungo raggio chiamato LEVEL. La nuova linea aerea ha cominciato le operazioni il 1 giugno 2017 con due Airbus A330-200 configurati con 293 posti in classe turistica e 21 in premium economy. Coi due aerei basati a Barcellona, LEVEL collega Los Angeles, Oakland, Buenos Aires e Punta Cana.

Il 1° giugno LEVEL ha iniziato il suo servizio due volte a settimana da Barcellona a Los Angeles. Il volo inaugurale del nuovo longhaul low cost airline brand di IAG è decollato completamente pieno, con 314 passeggeri a bordo del nuovo Airbus A330. Il 2 giugno LEVEL ha dato il via ai suoi tre servizi settimanali verso San Francisco (Oakland). Nel 2018 la low cost LEVEL aumenterà la sua flotta a cinque aeromobili.