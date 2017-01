Gruppo IAG 2016: Aer Lingus, British Airways, Iberia e Vueling più di 100 milioni di passeggeri

(Teleborsa) – Il traffico del Gruppo IAG (Aer Lingus, British Airways, Iberia e Vueling) nell’intero 2016, misurato in Revenue Passenger Kilometres, è aumentato del 9,7 per cento, mentre la capacità, misurata in Available Seat Kilometres, è aumentata del 9,4 per cento, trasportando 100.675.056 passeggeri.

Revenue Passenger Kilometres (RPK) rappresenta “il totale dei chilometri percorsi da tutti i passeggeri”, mentre Available Seat Kilometres (ASK) indica “il totale dei posti offerti per ogni volo moltiplicato per il numero dei chilometri volati.

L’RPK per il mese di dicembre 2016 del Gruppo IAG è cresciuto del 3,9% rispetto a dicembre 2015. La capacità ASK del Gruppo per lo stesso periodo è aumentata del 3,1%.

In totale, nel solo mese di dicembre 2016, il Gruppo ha trasportato 7.065.000 passeggeri (+4,9%), con un Load Factor pari a 79,2% (+0,6 punti percentuali). International Airlines Group (IAG) ha trasportato più di 100 milioni di passeggeri nel 2016, un record per il Gruppo. Più precisamente, gli aerei di Aer Lingus, British Airways, Iberia e Vueling hanno “ospitato a bordo” 100.675.056 passeggeri, con aumento del 14 per cento rispetto al 2015.

Il CEO di IAG, Willie Walsh, ha dichiarato: “Questo mese IAG festeggia il suo sesto compleanno e le nostre compagnie aeree continuano ad andare forte e l’anno scorso abbiamo trasportato più passeggeri che mai con i nostri voli pieni all’81,6 per cento. Inoltre, Iberia è la major global airline più puntuale nel 2016 e la sua controllata Iberia Express è stato il vettore low cost con i migliori risultati in tutto il mondo. Un credito enorme deve essere dato al team di Iberia che, a seguito della ristrutturazione, è diventata sia finanziariamente che operativamente più forte”.