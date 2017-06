Gruppo FS, Mazzoncini: “conti primo semestre stanno andando bene”

(Teleborsa) – I conti del Gruppo FS del primo semestre “stanno andando bene”. Lo ha assicurato l’Ad del gruppo, Renato Mazzoncini, in occasione della presentazione dell’accordo siglato con la Regione Umbria per il rafforzamento della rete.

“Siamo contenti, stiamo rispettando il budget”, ha affermato il manager di FS.

Mazzoncini ha detto poi che lo studio di fattibilità della newco che raggrupperà Frecce ed Intercity per andare in Borsa sarà completato entro luglio.

Qualche parola spesa anche in merito al collocamento del bond da 2,1 miliardi, annunciato di recente, che si trova in fase di emissione in questi giorni, dopo che il roadshow a Londra, Milano e Parigi ha avuto “un buon riscontro”.