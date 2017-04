Gruppo FS, Mazzoncini: “Arriveremo ginnici in un’Europa piu’ competitiva”

(Teleborsa) – Il Gruppo FS si propone come un gruppo “dinamico” ed in grado di competere in un mercato europeo piu’ competitivo anche mediante acquisizioni o partnership.

Lo ha dichiarato l’Ad del Gruppo, Renato Mazzoncini, rispondedo ad una domanda di Teleborsa sui nuovi scenari che saranno aperti dal Quarto Paccchetto Ferroviario, nel corso della presentazione del bilancio 2016.

Ricordando che l’Italia e’ uno dei pochi Paesi liberalizzati in UE e citanto i contatti gia’ in essere in Regno Unito e Germania, il manager ha ribadito che il Gruppo FS ha puntato molto sul Quarto Pacchetto.

“Cercheremo di arrrivare il piu ginnnici possibile e quindi di arrivare in Europa nella forma migliore”, ha detto Mazzoncini facendo dello spirito.