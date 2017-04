Gruppo FS, bilancio record nel 2016 quanto a redditività e investimenti

(Teleborsa) – Risultati record per il gruppo Ferrovie di Stato, che vedono lievitare il fatturato in prossimita’ dei 9 miliardi ed in crescita del 4%, con 2,3 miliardi di EBITDA (+16,1%), 892milioni di EBIT (+38,5%) ed un valore economico distribuito di 6,83 miliardi. Quest’ultimo indicatore viene prediletto dal gruppo per indicare lledimensioni economiche del business.

Ricco il dividendo pagato all’azionista per circa 300 milioni di euro. Il gruppo si conferma leader nel Paese quanto a investimenti, che hanno totalizzato 5,95 miliardi di euro. ed evideziano un costante aumento (+8,2%), facendo da volano per il PIano industriale “sfidante” presentato lo scorso autunno dal gruppo e che copre il periodo 2016-2027.

Questi in sintesi i principali dati di bilancio della compagnia ferroviaria, presentati presso la sede del gruppo a Roma, dall’Ad Renato Mazzoncini e dal Presidente Gioia Ghezzi.

“E’ importante per noi essere qui, perche’ sono nove anni di fila che il gruppo annuncia risultati positivi”, ha dichiaratola Ghezzi in avvio della conferenza stampa sui risultati, aggiungendo che i numeri di FS quest’anno sono stati particolarmente positivi, anche in termini di cedola distruibuita all’azionista.

Il numero uno delle FS, Mazzoncini, ha messo l’accento sull’ enorme volume di ivestimenti e sulla solidita’ finanziaria del gruppo, ma anche sulla redditivita’ al top rispetto ai competitor europei.