Gruppo FS a Comune Milano: su linea M5 pronti a tutelare i nostri diritti

(Teleborsa) – Il Gruppo FS Italiane rimane in attesa di conoscere se, e in quali termini, Atm (Azienda trasporto di Milano) eserciterà la prelazione della quota Astaldi di M5 per quanto riguarda il prolungamento a Monza della più recente linea metropolitana della città, la Lilla, e a quale finalità. Qualora l’operazione procurasse un danno o, come sembra potersi prefigurare, vada a vantaggio di terzi, “FS Italiane si riserva ogni azione a tutela dei propri diritti”. Lo afferma una nota diffusa da Ferrovie dello Stato, in cui si esprime “sorpresa e perplessità sulla possibilità che lunedì 6 marzo il Consiglio comunale di Milano autorizzi Atm all’acquisto della partecipazione Astaldi in M5, tratta appunto della metropolitana del capoluogo lombardo.

“L’esercizio di prelazione potrebbe evidenziare diversi profili di illegittimità in particolare alla luce della specifica situazione societaria di Atm interamente controllata dal Comune stesso”, si legge ancora nel comunicato, in cui si sottolinea che “come è noto per tale partecipazione FS Italiane ha siglato a dicembre un accordo con Astaldi che in alcun modo lede alcuno dei diritti del socio Atm”.

“Il prolungamento a Monza della linea denominata Lilla, importante tassello della mobilità metropolitana – spiega il Gruppo FS – potrebbe beneficiare di una forte accelerazione con l’ingresso di FS Italiane nella società M5”.

Il Grupp FS conclude precisando che “non c’é “nessuna intenzione di discutere il contratto di gestione di M5 in capo ad Atm (fino al 2040, n.d.r.), così come la governance del Comune sul Tpl milanese e FS si augura che tale spirito venga compreso dal Consiglio comunale di Milano”.

La linea M5 è una linea della metropolitana di Milano ad alimentazione elettrica da “terza rotaia” che attraversa la città da nord, capolinea Bignami, a ovest raggiungendo attualmente il capolinea dello Stadio di San Siro.

Costruita con le caratteristiche di metropolitana leggera, con gallerie e treni a sagoma ridotta rispetto alle preesistenti tre linee metropolitane milanesi, è anche chiamata “linea Lilla” per il colore con cui è disegnata nelle mappe e che risulta essere il colore principale utilizzato nella decorazione delle stazioni e dei treni.

Nello scorso settembre la Regione Lombardia ha dato il via libera al prolungamento dal capolinea Bignami fino alla vicina città di Monza, in prossimità della Villa Reale.