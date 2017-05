Gruppo Air France-Klm: risultati finanziari primo trimestre 2017

(Teleborsa) – Quasi 21 milioni di passeggeri trasportati dagli aerei Air France-Klm, per l’esattezza 20,9 milioni. Sono questi i risultati, per quanto riguarda il movimento viaggiatori, del Gruppo franco olandese conseguiti nel primo trimestre 2017, con un incremento del 5,2 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La capacità misurata in ASK è aumentata del 3,3% mentre il traffico misurato in RPK è in crescita del 4,2%, con un conseguente aumento del Load Factor del Gruppo di 0,7 punti, all’85,4%. I ricavi sono pari a 5,7 miliardi di euro, in crescita dell’1,9% rispetto al 2016.

Il risultato operativo del è stato di -143 milioni di euro, in diminuzione di 44 milioni e in crescita di 28 milioni di euro a valuta costante. A valuta costante, i ricavi unitari di Gruppo misurati in revenue per EASK sono diminuiti dell’1,4%.

Va osservato che il risultato operativo è stato notevolmente influenzato dagli effetti valutari, con un impatto negativo di 72 milioni euro. Il contesto globale rimane altamente incerto per quanto riguarda l’ambiente geopolitico in cui si opera.

Per migliorare la propria competitività, il Gruppo prevede di agire su tutti i livelli perseguendo ed ampliando la propria attività. Varie iniziative sono già in corso per ottenere una riduzione dei costi unitari.