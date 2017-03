Grecia, l’economia si contrae più delle attese

(Teleborsa) – Brutte notizie per la Grecia, che ha visto il PIL contrarsi negli ultimi tre mesi del 2016 dopo due trimestri consecutivi di crescita. Il Prodotto Interno Lordo di Atene è diminuito dell’1,2% dopo il +0,6% registrato nel 3° trimestre. Deluse le attese del mercato, che erano per un calo dello 0,4%, come indicato nella precedente stima flash.

Su anno si è registrata una flessione dell’1,1%, rispetto al +0,3% indicato nelle proiezioni iniziali.

L’Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale si aspettano che l’economia greca cresca quest’anno del 2,7% mentre la Banca Centrale greca indica un +2,5%.