Gran Bretagna, intesa di massima May-Dup per governo

(Teleborsa) – I Tory e gli unionisti nordirlandesi del Dup sono vicini a un accordo per formare un governo in Gran Bretagna.

Secondo quanto riportato dalla BBC che cita fonti vicino alla vicenda “l’accordo è stato raggiunto a grandi linee, ma devono essere definiti i dettagli”.

Il premier britannico Theresa May e la leader della destra unionista Arlene Foster, si sono incontrati oggi, 13 giugno, per trovare un’intesa di massima utile alla formazione di un governo dopo il brutto risultato delle elezioni dell’8 giugno.

Con il supporto del Dup, l’esecutivo Tory potrà beneficiare del sostegno determinante dei 10 deputati unionisti su passaggi cardine per la sopravvivenza del nuovo governo. In primis, il negoziato per la Brexit.

La BBC cita un patto d’azione comune piuttosto che una coalizione vera e propria.