Google, segnali di disgelo dalla UE

(Teleborsa) – Trapela soddisfazione da Bruxelles per le proposte di modifica dei servizi di acquisto online presentate da Alphabet. Il commissario europeo alla concorrenza Margrethe Vestager ha dichiarato che tali misure conterrebbero “elementi che vanno nella giusta direzione”.

Il membro della Commissione ha precisato che la lettera del colosso americano è arrivata da circa una settimana, e che la valutazione non è ancora conclusa. In una recente intervista, la Vestager aveva definito “senza precedenti” lo sforzo lobbistico della holding di Google in corso presso le istituzioni europee.

Nel provvedimento che ha sanzionato il gruppo americano per 2,4 miliardi di euro per aver manipolato i risultati di ricerca sul proprio motore con lo scopo di avvantaggiare Google Shopping, l’esecutivo comunitario ha dato 90 giorni di tempo per mettersi in regola o andare incontro ad altre multe.