Google, multa record della UE: 2,4 miliardi di euro

(Teleborsa) – La Commissione europea ha alzato il velo sulla maxi multa nei confronti di Alphabet, la holding del colosso statunitense del web Google accusato di abuso di posizione dominante.

L’Antitrust UE ha inflitto una multa record di 2,4 miliardi di euro per violazioni delle pratiche commerciali, in particolare per aver manipolato i risultati di ricerca sul proprio motore con lo scopo di avvantaggiare Google Shopping.

La multa supera decisamente quella record di 1,06 miliardi comminata a Intel nel 2009, sempre per abuso di posizione dominante.

L’azienda ha ora 90 giorni per mettere fine alla pratica.