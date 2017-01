Goods Bank, UBI dovrà attendere ancora?

(Teleborsa) – Spunti positivi per UBI Banca che a Piazza Affari guadagna il 2,77% ed è seconda sul podio del FTSE MIB solo a Banco BPM.

Il titolo rimane in focus per la vicenda delle Good Banks (Banca Etruria, CariChieti, CariFerrara e Banca Marche) le quattro banche salvate un anno fa e messe in vendita dal Governo. La mancata vendita, arrivata fin nei palazzi della politica, sembrerebbe essere giunta a un punto di svolta, almeno per tre dei quattro istituti bancari.

Rumors di stampa spiegano che la vendita delle tre delle Good Banks (Banca Etruria, Banca Marche e CariChieti) a UBI, attesa per la fine dell’anno, sarebbe slittata ancora e potrebbe concludersi non prima della prossima settimana.

Secondo le indiscrezioni, le nuove valutazioni dovrebbero estendersi per tutta la prossima settimana. Queste servirebbero a valutare eventuali nuovi interessi per le quattro banche e a formalizzare possibili nuove proposte.