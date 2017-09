Goldplat vola nonostante utili in calo

(Teleborsa) – Protagonista Goldplat, che mostra un’ottima performance con un rialzo del 10,20% in una Londra in moderato rialzo (+0,6%), sulla scia dei conti e delle quotazioni record dell’oro.

La compagnia mineraria aurea, sebbene abbia chiuso l’anno fiscale 2017 con un calo degli utili rispetto allo scorso anno (-5% a 1,4 milioni di sterline), ha incrementato il suo fatturato a 31,7 milioni di sterline dai 20,2 milioni del 2016. In aumento anche la produzione a 42,8 once di oro, 5 in più rispetto al 2016.

Le implicazioni di medio periodo confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 6,803 centesimi di sterlina (GBX) con primo supporto visto a 6,648. Le attese sono per un’estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 6,547.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)