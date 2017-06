(Teleborsa) – Goldman Sachs, lo scorso 5 giugno 2017, ha acquisito una quota azionaria in Intesa Sanpaolo dello 0,048%.

In particolare lo 0,021% riguarda quote aventi diritti di voto, mentre lo 0,027% si riferisce ad azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità’ di rientro in qualsiasi momento.

Lo si apprende dalle comunicazioni di Consob relative alle partecipazioni rilevanti.