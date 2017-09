Go Internet, ricavi e clienti in aumento nel primo semestre

(Teleborsa) – Clienti e ricavi in crescita per Go Internet.

La società attiva nell’internet mobile ha chiuso il primo semestre con una perdita netta di 19 mila euro rispetto all’utile di 96 mila euro messo a bilancio nello stesso periodo dell’anno precedente, anche se l’Ebitda ha registrato un aumento del 5% a 1,547 milioni di euro.

Ancora meglio i ricavi, cresciuti del 14% a 3,45 milioni di euro, mentre i clienti sono aumentati del 16% a quota 40.494.