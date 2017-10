Go Internet, clienti in crescita nei primi 9 mesi: +13%

(Teleborsa) – GO internet, società italiana attiva nel settore dell’Internet Mobile, ha registrato complessivamente nel segmento 4G wireless e nel Fiber To The Home 41.258 clienti al 30 settembre 2017, +13% rispetto allo stesso periodo del 2016.

“Stiamo lavorando all’espansione della copertura LTE alle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e al tempo stesso stiamo rafforzando, ampliando e migliorando la rete già presente in Emilia Romagna e Marche”, ha commentato Flavio Ubaldi, Chief Operating Officer e Responsabile Commerciale di GO internet.