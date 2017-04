Giù Mediaset e Telecom dopo il verdetto AgCom

(Teleborsa) – Sotto pressione a Piazza Affari i titoli Mediaset e Telecom Italia il giorno dopo il verdetto di AgCom che ha dato un anno di tempo ai francesi di Vivendi per ridurre la sua partecipazione nella società telefonica o nel gruppo del Biscione.

La decisione, ha spiegato l’Autorità, è necessaria per “eliminare l’esposizione sbilanciata nel mercato dei media e delle tlc in cui si è venuta a trovare per effetto del rastrellamento delle azioni del gruppo di Cologno Monzese”.