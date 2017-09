Giornata nera per Adobe dopo i conti

(Teleborsa) – Pressione sul produttore di Photoshop e Acrobat, che perde terreno in una Wall Street poco mossa, mostrando una discesa del 4,14%. La compagnia ha chiuso il terzo trimestre con utili adjusted e ricavi in crescita sopra le attese (1,10 centesimi per azione e 1,84 miliardi dollari contro gli 1,01 cent e 1,82 miliardi previsti), ma i risultati dalle prenotazioni dei suoi servizi cloud non hanno centrato le attese del management.

Il quadro tecnico di breve periodo di Adobe Systems mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 152 dollari. Rischio di discesa fino a 148,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un’estensione della trendline rialzista verso quota 155,4.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)