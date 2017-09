Giornata del Merito, al via la prima edizione con molte storie di giovani e imprese

(Teleborsa) – I talenti sono un dono e non vanno persi, ma il rischio è quanto mai attuale in assenza un adeguato sistema di meritocrazia, che attiri i giovani più dotati frenando l’emorragia di “cervelli in fuga”.

E’ su questa convinzione che il Forum della Meritocrazia (FdM), in partnership con Copernico e Reteconomy, ha lanciato la prima edizione della Giornata del Merito, che si terrà domani 27 settembre dalle ore 17 al Copernico Milano Centrale. L’Evento coinvolgerà imprese, università, giovani e società civile, per rendere visibili i campioni del merito nei vari settori. In questa edizione verranno dunque approfondite tre macro aree: i giovani, l’impresa e la pubblica amministrazione.

Il Forum della Meritocrazia (FdM) è un’associazione no-profit fondata nel 2011, con l’obiettivo di rendere l’Italia una comunità meritocratica in cui i valori del merito, distinguibili nell’eguaglianza delle opportunità e nel riconoscimento dei meriti individuali, siano pienamente condivisi e praticati.

Fra i partecipanti Mattia Macellari, presidente Giovani Imprenditori Assolombarda, Gianmario Tondato, CEO Autogrill, Alessandro Settepani, Ad Fitch Ratings Italia, e Michele Scannavini, presidente Agenzia ICE.

L’evento sarà raccontato sui social con l’hashtag #GiornataMerito2017, per creare una community, in contemporanea al lancio della call to action #iomerito, per raccontare sui social la propria esperienza di meritocrazia.