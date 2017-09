Gima TT, Marzo: IPO procede molto bene

(Teleborsa) – Sembra andare a gonfie vele l’IPO che porterà Gima TT in Borsa sul segmento Star il 3 ottobre prossimo. “L’offerta sta andando molto bene e si sta concentrando nella parte medio-alta del range di prezzo. Al momento non prevediamo una chiusura anticipata del collocamento perché riteniamo giusto presentarci in tutte le piazze previste dal road-show, che quindi continuerà fino alla data prevista di giovedì”, ha dichiarato il presidente della società controllata dal gruppo Ima, Sergio Marzo.

Il gruppo IMA ha confermato le previsioni per l’intero 2017, stimando ricavi superiori a 1,4 miliardi di euro e un margine operativo lordo sui 210 milioni di euro”.

Frazionalmente positivo il titolo Ima a Piazza Affari: +0,69%.