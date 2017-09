Giglio in denaro. Il canale nautico si rafforza in Grecia

(Teleborsa) – Buone notizie per Giglio Group, che a Piazza Affari avanza dell’1,80%, sulla notizia che il suo canale nautico ha rafforzato la propria posizione in Grecia. In particolare il canale internazionale dedicato alla vela e agli sport acquatici ha aderito alla piattaforma Cosmote, il principale operatore greco di Pay TV, mentre era già presente sulla piattaforma Vodafone.

Operativamente, il grafico a breve di Giglio Group mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 5,923 Euro e supporto stimato a quota 5,848. Le implicazioni tecniche propendono per un’evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 5,998.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)