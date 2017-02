Giglio Group vola in Borsa su conti 2016 boom, acquisizione Evolve e passaggio allo Star

(Teleborsa) – Grande giornata per Giglio Group che mette a segno in Borsa un rialzo di oltre il 10%, dopo aver annunciato i risultati d’esercizio, l’acquisizione di Evolve e l’intenzione di “traslocare” allo Star. Giglio, network televisivo presente sul digitale terrestre, è attualmente quotata all’AIM Italia, il segmento dedicato alle PMI. Il titolo stamattina era sospeso in atteso di una nota.

L’esercizio 2016 si è chiuso con una fortissima crescita dei ricavi (+152%)a 34,7 milioni di euro e dell’Ebitda (+67%) a 8 milioni di euro. L’utile netto è lievitato del 69% a 1,7 milioni.

Alessandro Giglio, Presidente della società, ha sottolinato che “i risultati del 2016 sono motivo di grande soddisfazione perché segnano la forte accelerazione del nostro piano industriale”.

Giglio ha anche annunciato l’accordo per rilevare il 100% della società di eCommerce Evolve Service SA, società di diritto svizzero il cui azionista di controllo è la società Tessilform SpA a cui fa capo il marchio Patrizia Pepe. Il controvalore dell’operazione è pari a 5,4 milioni di euro, di cui Euro 1,5 milioni cash da pagarsi alla data del closing utilizzando disponibilità proprie e 3,9 milioni tramite l’emissione di 1.222.000 nuove azioni Giglio Group riservate agli attuali azionisti di Evolve.

“L’acquisizione di Evolve ed il lancio di IBOX sono una tappa davvero importante, un milestone significativo per la crescita strutturale del Gruppo che si avvia così a triplicare la propria dimensione e si prepara all’approdo sul mercato Star previsto entro l’estate”, commenta Alessandro Giglio.