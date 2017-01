Giglio Group sigla tre importanti accordi nazionali

(Teleborsa) – Tre nuovi importanti accordi siglati a livello nazionale da Giglio Group nell’ambito Broadcast &Telco per un valore complessivo stimato pari a Euro 2,5 milioni per il prossimo triennio.

Il primo riguarda l’accordo con il Network RTL 102.5 per il lancio di due nuovi canali in alta definizione, via satellite, tramite i satelliti HOTBIRD di Eutelsat a 13 gradi Est: la “radiovisione” di RTL 102.5 TV HD (ch. 36 del digitale terrestre e ch.750 di SKY) e RADIOFRECCIA HD, versione in video di RADIOFRECCIA, il nuovo canale sempre del Gruppo RTL dedicato alla musica rock, in onda da gennaio sul canale 258 del digitale terrestre. M-Three SatCom – divisione Broadcast & Telco del Gruppo – si occuperà della gestione e trasmissione del segnale via satellite in HD dei due canali.

I contratti decorrono dal mese di gennaio 2017 e sono stati conclusi separatamente per ciascuna emittente per un valore complessivo per il triennio pari a Euro 1,46 milioni, includendo servizi di teleporto, capacità satellitare permanente e servizi di collegamento in fibra ottica. I due contratti si aggiungono ai canali già aperti nel 2016 per i canali radiofonici con RTL102.5, RADIOFRECCIA e Radio Zeta l’Italiana , già diffusi dalla piattaforma satellitare M-Three SatCom di Giglio Group.

Alessandro Giglio, Presidente di Giglio Group, dichiara: “Siamo molto orgogliosi dell’accordo con RTL 102.5, anche perché è storicamente una delle emittenti radiofoniche più attive nell’ambito della tecnologia, in grado di raggiungere gli utenti attraverso tutte le possibili piattaforme multimediali compatibili con la maggior parte di media-devices. Una mentalità che si coniuga perfettamente con quella del nostro Gruppo che, anche grazie a questi nuovi contratti, conferma il trend di crescita della divisione Broadcast&Telco per la transizione dei maggiori canali TV da Standard a HD”.

Giglio Group comunica, inoltre, di aver sottoscritto due nuovi accordi commerciali a livello nazionale con 6MiaTV e WingaTV per la trasmissione in SD del segnale televisivo su satelliti HOTBIRD di Eutelsat a 13 gradi Est.

A partire dal mese marzo 2017 verrà attivata la trasmissione di 6MiaTV, libera emittente, creata, realizzata e gestita da libere persone che consente all’utente di realizzare programmi televisivi autoprodotti che potranno essere poi trasmessi sul circuito televisivo di TV&TV. Il contratto siglato è triennale e nel piano di medio termine è prevista anche l’attivazione di altri 3 canali con un potenziale valore contrattuale a regime superiore al milione di Euro.

E’ già in corso, invece, la diffusione in SD del canale Winga TV (ch.63 del digitale terrestre), piattaforma televisiva dedicata al mondo dei casinò online, per la quale M-Three si occuperà della diffusione e della gestione del segnale per i prossimi due anni. Winga nasce dall’idea di coniugare intrattenimento e sicurezza, per offrire occasioni di svago e divertimento regolamentate dall’AAMS (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).