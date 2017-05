Giglio Group sigla accordo pluriennale con Amazon Media

(Teleborsa) – Giglio Group ha concluso un importante accordo con Amazon in Europa.

Nautical Channel (100% di proprietà di Giglio Group), l’unico canale al mondo dedicato esclusivamente alla nautica e agli sport acquatici, infatti, sarà l’unico controllato da un gruppo italiano ad essere trasmesso tra i 25 canali presenti sulla piattaforma in Germania e tra i 40 canali in UK al lancio di Amazon Channels.

Il contratto siglato con Amazon Media EU è pluriennale e si basa su revenue share. Per Giglio Group si tratta di un accordo di “massima rilevanza strategica e di grande prestigio”, considerando che Nautical Channel sarà l’unico canale di proprietà italiana selezionato per il lancio della piattaforma di Amazon Channels in Germania, Austria ed Inghilterra, dove, a partire da oggi 23 Maggio, sarà visibile agli utenti di Amazon Prime in abbonamento ad un costo mensile pari a 3,99 Euro.

Il mercato premia il titolo un balzo a Piazza Affari del 2,85% a 6,675 euro.