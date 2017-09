Giglio group, risultati positivi nel primo semestre

(Teleborsa) – Giglio group chiude la prima metà dell’anno in forte crescita.

La società di e-commerce ha realizzato ricavi pari a 27,5 milioni di euro, in salita del 76,3% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (15,6 milioni di euro). L’EBITDA normalizzato degli oneri non ricorrenti, pari a 4,2 milioni, evidenzia un aumento del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (4 milioni). L’utile (sempre al netto dei costi non ricorrenti) si attesta a 1,5 milioni rispetto a 0,6 milioni del primo semestre del 2016 e mostra una incremento del 150%.

La posizione finanziaria netta è pari a -14 milioni, rispetto ai 10,2 milioni del semestre precedente, una differenza che si deve ai costi per l’acquisizione del gruppo Evolve. Il gruppo, quotato all’AIM, ha presentato ad inizio agosto domanda di ammissione al segmento MTA-Star.