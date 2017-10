Giglio Group rafforza collaborazione con Amazon

(Teleborsa) – Giglio Group ha concluso due accordi con Amazon China ed Amazon Hong Kong per la distribuzione e-­commerce dei brand italiani nella Greater China (Cina e territori amministrati dalla Repubblica di Cina).

Gli accordi tra Giglio Group e Amazon non hanno una scadenza temporale ed hanno una valenza strategica perchè consentiranno al Gruppo, attraverso la propria divisione fashion, di proporre e commercializzare i prodotti di abbigliamento e accessori di alcuni dei luxury brand italiani più rinomati nella Greater China.

Facendo leva sulla struttura che Giglio Group ha gia realizzato in Cina e usufruendo delle attivita di tv, web e social marketing del Gruppo stesso, i prestigiosi brand avranno l’opportunità di entrare in uno dei mercati e-commerce più importanti, ampi e sofisticati al mondo, beneficiando del grande traffico “targettizzato” presente sul markeplace di Amazon e risparmiando significativamente sull’investimento iniziale.

Alessandro Giglio, presidente di Giglio Group ha dichiarato: “In pochi mesi abbiamo concluso tre importanti contratti che ci posizionano ai vertici del settore e-commerce in Cina. Siamo felici che la collaborazione con Amazon, di grande valore commerciale e strategico, stia evolvendo verso una partnership a livello globale. Dopo Secoo e MEI.com, con Amazon scaliamo posizioni di mercato strategiche in un Paese fortemente attrattivo per il Made in Italy”.