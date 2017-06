Giglio Group, Nautical Channel debutta in Israele sulla piattaforma Vonetize

(Teleborsa) – Il canale internazionale di Giglio Group, Nautical Channel, approda in Israele sulla piattaforma Vonetize, portando così a 53 il numero di Paesi nel mondo in cui il canale dedicato esclusivamente alla nautica e agli sport acquatici è visibile.

Vonetize è la prima piattaforma OTT (Over The Top) VOD (video on demand) in Israele, con oltre 2 milioni di utenti che, dal 2012, distribuisce i propri contenuti via web, su mobile e attraverso le APP per Smart Tv.

Il contratto siglato tra Nautical Channel e Vonetize ha durata di 2 anni ed è tipicamente un “license fee”, con revenue determinate in base al numero di subscribers che sottoscriveranno il pacchetto di abbonamento.

L’accordo decorre a partire dal 7 giugno 2017 e, a scadenza, prevede il rinnovo automatico della collaborazione.