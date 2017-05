Giglio Group, Nautical Channel approda alle Bermuda

(Teleborsa) – Il canale internazionale Nautical Channel di Giglio Group debutterà ufficialmente alle Bermuda. Il contratto siglato tra Nautical Channel e World On Wireless Limited Bermuda (WOW) ha durata di tre anni.

Nautical Channel, 100% di proprietà di Giglio Group, trasmette in 6 lingue per 24 ore al giorno, con una diffusione in 52 Paesi e 4 continenti. Lanciato nel 2011, Nautical Channel è oggi presente su oltre 100 piattaforme televisive nel mondo, di cui circa 80 sono piattaforme Pay Tv.