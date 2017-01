Giglio Group, accordo con T-Mobile Netherlands per Nautical Channel

(Teleborsa) – Nautical Channel sbarca in Olanda. Giglio Group, società che produce contenuti multimediali per i propri canali televisivi (Nautical Channel, Giglio TV, Acqua e Playme) ha annunciato che Nautical Channel ha siglato un accordo con T-Mobile Netherlands, il più importante broadcaster mobile dei Paesi Bassi, per trasmettere il canale a pagamento sulle principali piattaforme IPTV e OTT dell’operatore.

L’accordo stipulato ha durata di 3 anni a far data dal mese di Gennaio 2017 e prevede rinnovo automatico a scadenza.

Nautical Channel sarà quindi visibile agli abbonati di T-Mobile Netherlands con un’offerta completamente dedicata alla nautica, in un Paese, l’Olanda, che si mostra molto interessato agli sport acquatici in termini di audience. Si tratta di un accordo molto importante, tenuto conto che in Olanda T-Mobile Netherlands ha oltre 2,5 milioni di utenze registrate (dato del 2015), e che le revenue share degli abbonati saranno divise al 50% tra Nautical e T-Mobile.