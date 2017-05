Giglio Group accoglie nel network Gambero Rosso

(Teleborsa) – Gambero Rosso ha raggiunto un accordo con Giglio Group per la creazione e la distribuzione mondiale del nuovo canale internazionale Gambero Rosso. Gambero Rosso, con quest’accordo, amplierà la propria presenza internazionale, aumentando l’audience e rafforzando la leadership nel mercato di riferimen …

Gambero Rosso e Giglio Group hanno siglato un accordo che permette al nuovo canale Gambero Rosso di approdare sul network gestito da Giglio Group.

Per la società che gestisce la rete, la joint venture ha l’obiettivo strategico di aumentare il numero di canali nel proprio network, attualmente distribuito in 55 Paesi, 5 continenti e 6 lingue, su satellite, mobile, web tv e compagnie aeree, e di arricchire di ulteriori contenuti la piattaforma IBOX, essendo il target del canale in perfetta sintonia con la promozione e la vendita del luxury “Made in Italy” nel mondo.

Gambero Rosso, con quest’accordo, amplierà la propria presenza internazionale, aumentando l’audience e rafforzando la leadership nel mercato di riferimento.

Frattanto, le azioni Giglio Group oggi registrano una buona performance a Piazza Affari, dove vantano un progresso dell’1,25%.