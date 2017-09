Giappone pronto a elezioni anticipate in ottobre

(Teleborsa) – Dopo le elezioni in Germania anche per il Sol Levante si prepara l’andata alle urne ma in anticipo. Il Premier giapponese Shinzo Abe intende sciogliere la Camera bassa del Parlamento. L’annuncio è atteso per oggi 25 settembre, mentre lo scioglimento della Camera dovrebbe arrivare giovedì 28 settembre. Lo ha riferito un membro del Partito Liberal Democratico.

Le elezioni dovrebbero tenersi tra il 22 e il 28 ottobre, prima della visita del presidente USA Donald Trump, nel Paese, prevista per novembre. L’obiettivo di Abe è rafforzare il governo e le sue politiche.