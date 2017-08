Giappone, prezzi servizi in calo a luglio

(Teleborsa) – In rallentamento a luglio i prezzi dei servizi in Giappone su anno, mentre su mese tornano positivi. Essi risultano così in linea con il dato sull’inflazione nazionale.

Il dato, comunicato dalla Bank of Japan, indica su base tendenziale un incremento dello 0,6%, in ribasso rispetto a giugno (+0,7).

La variazione congiunturale cresce dello 0,3%, con il dato del mese precedente che è stato rivisto da una stima preliminare di -0,1% a -0,2%.