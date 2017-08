Giappone, migliora il superindice nel mese di giugno

(Teleborsa) – Le condizioni economiche del Giappone dovrebbero migliorare ancora nel mese di giugno, mentre si rafforzano le valutazioni sia sulla situazione presente che su quella futura.

Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il leading indicator (superindice) di maggio è salito a 106,3 punti rispetto ai 104,7 punti di maggio. Il dato è poco superiore alle attese del mercato che erano per 106,2 punti.

Nello stesso periodo, l’indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell’economia è indicato in rialzo a 117,2 punti da 115,8. Anche l’indice differito, che invece cattura le prospettive per i prossimi 12 mesi (lagging index), viene stimato in aumento (118,1 punti da 117,1).