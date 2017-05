Giappone, l’inflazione torna positiva in aprile

(Teleborsa) – Cresce l’inflazione in Giappone in linea con le attese del mercato, così come per l’area di Tokyo, ritenuta un ottimo anticipatore del trend di prezzi nazionale.

Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, nel mese di aprile, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato su base mensile un aumento dello 0,1%. Su anno si è registrato una crescita dello 0,4% come stimato dal consensus.

Torna positiva (allo 0%) l’inflazione, al netto delle componenti più volatili, quali i cibi freschi, dal precedente tasso negativo -0,1%.

Il dato preliminare dell’indice dei prezzi al consumo dell’area di Tokyo, relativo al mese di aprile, segnala una variazione positiva dello 0,2% su mese e su base annuale. L’indice core è salito dello 0,1% su anno.