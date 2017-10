Giappone, Kuroda ottimista sulla crescita ma vede ancora rischi

(Teleborsa) – La banca centrale del Giappone manterrà la sua politica espansiva contrariamente alle sue controparti statunitensi (Fed) e europee (BCE) che già più volte già hanno manifestato chiaramente l’intenzione di iniziare a ridurre gli stimoli monetari. E’ quanto ha confermato il governatore della BoJ, Haruhiko Kuroda, a margine del G-20 di Washington che avrà inizio proprio oggi.

Il banchiere ha espresso ottimismo sulla sostenibilità della crescita globale, ma si è detto anche perplesso su alcuni fattori di rischio come le tensioni geopolitiche e l’evoluzione delle scelte di politica monetaria statunitense. Secondo i media giapponesi, tali scelte si riferiscono alla prevista riforma fiscale decisa dal presidente USA, Donald Trump e alle aspettative su un rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed.

“Sebbene ci siano rischi, inclusi quelli di natura geopolitica, lo scenario più plausibile per l’economia globale è quello di una crescita stabile con fasi di accelerazione” – ha spiegato Kuroda – aggiungendo che l’economia nipponica si sta “espandendo moderatamente e in condizioni favorevoli di mercato”, favorita da un ciclo di trasformazione del reddito in aumento dei consumi.