Giappone, in ripresa il leading indicator a maggio

(Teleborsa) – Le condizioni economiche del Giappone dovrebbero migliorare nel mese di maggio, ma c’è minore fiducia anche nelle prospettive per i prossimi 12 mesi.

Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il leading indicator (superindice) di maggio è salito a 104,7 punti rispetto ai 104,2 punti di aprile. Il dato è poco superiore alle attese del mercato che erano per 104,6 punti.

Nello stesso periodo, l’indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell’economia è indicato in ribasso a 115,5 punti dai 117,1 mentre l’indice differito (lagging index) è segnalato in calo a 116,7 da 117,1 indicando un peggioramento delle prospettive per i prossimi 12 mesi.