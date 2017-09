Giappone, in leggera crescita la spesa delle famiglie ad agosto

(Teleborsa) – In lieve salita le spese delle famiglie giapponesi, mentre frenano le spese.

Ad agosto, le spese delle famiglie hanno registrato un aumento tendenziale dell’1,4% in termini nominali, ed uno più lieve in termini reali (+0,6% contro il +1% delle attese), attestandosi a 280,320 yen. Lo ha comunicato l’Ufficio statistico nazionale del Giappone.

Nello stesso periodo i redditi delle famiglie operaie sono saliti dell’1% in termini nominali e dello 0,2% in termini reali a 485,099 yen. La spesa è invece rimasta invariata in termini nominali ma è calata dello 0,8% in termini reali (301,574 yen).