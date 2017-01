Giappone, il governo Abe punta al pareggio dei conti pubblici nel 2021

(Teleborsa) – Il Giappone conta di raggiungere l’equilibrio dei conti pubblici nel 2021. I ministri economici del governo Abe, infatti, si sono impegnati a realizzare l’obiettivo del governo di riportare in pareggio il budget nell’anno fiscale 2021, attraverso la crescita dell’economia ed io consolidamento di bilancio.

L’impegno è stato predo davanti al Parlamento, dopo che il governo ha presentato un record di spesa pubblica di 97.500 miliardi di yen, pari a 851,31 miliardi di dollari, nell’anno fiscale che inizierà il 1° aprile.

“Rafforzeremo gli sforzi per riformare la spesa e le entrate, al fine di portare il saldo primario in attivo nell’anno fiscale 2020”, ha assicurato il ministro delle Finanze, Taro Aso, in un intervento alla Camera Bassa del parlamento.

Il piano di risanamento dei conti del Giappone, però, riporta in luce l’annosa questione del debito record e della ingente spesa che il Paese deve affrontare per onorarlo (interessi), la più pesante nel mondo industrializzato.

Il ministro dell’Economia, Nobuteru Ishihara, ha fatto eco al collega delle Finanze, confermando la volontà di raggiungere l’equilibrio di bilancio primario, escludendo le vendite di nuovi bond ed il servizio del debito. Quest’anno le nuove emissioni di titoli si tato totalizzeranno la cifra record di 154 mila miliardi di yen.

Ishihara ha poi confermato che il governo userà tutti gli strumenti a disposizione – politica monetaria e fiscale e riforme strutturali – per realizzare gli obiettivi di ripresa dell’inflazione inclusi nell’Abenomics. E per centrare questo obiettivo è in prima linea anche la Bank of Japan, il cui obiettivo è riportare la stabilità dei prezzi e l’inflazione su un target del 2%.