Giappone: a maggio cala l’indice dell’attività complessiva

(Teleborsa) – Lieve calo per l’economia giapponese. Lo conferma l’indice dell’attività complessiva che a maggio scivola dello 0,9% dopo il +2,3% rivisto registrato ad aprile (+2,1% la prima lettura).

Il dato comunicato dal Ministero dell’Economia e dell’Industria, è inferiore alle attese degli analisti che avevano previsto un calo più contenuto dello 0,8%.

L’indicatore, che rappresenta una media pesata dell’andamento dei principali settori dell’attività economica ha visto settore industriale in calo del 3,6% dopo il balzo del 4% di aprile. In calo, sebbene in misura minore quello delle costruzioni (-1%) così come il settore terziario (-0,1%).