Gianni Vittorio Armani confermato Presidente Italia di World Road Association

(Teleborsa) – Il Presidente e Amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani, confermato Presidente del Comitato Nazionale Italiano della World Road Association, la maggiore associazione al mondo del settore strade di cui fanno parte 122 Stati.

Il Comitato Italiano della World Road Association, rinnovato nella sua composizione dal giugno scorso, si è riunito presso la direzione generale di Anas e ha votato le sue cariche associative. Sono stati eletti vicepresidenti Elisa Grande, Capo Dipartimento del Ministero Infrastrutture e Trasporti, e Massimo Schintu, Direttore generale di AISCAT. Il dirigente Anas Domenico Crocco è stato confermato Segretario generale.

“La presenza dell’Italia in prima fila nella World Road Association – ha dichiarato Armani – ci consente di condividere le best practices internazionali in materia di sicurezza stradale, costruzione di strade, ponti e gallerie. Senza dimenticare la gestione e il finanziamento delle amministrazioni stradali, che devono confrontarsi fra loro sempre di più in un momento in cui si sta affermando, come sta accadendo in Italia fra Anas ed FS, la tendenza a unificare le società stradali e ferroviarie per meglio razionalizzare la programmazione dei lavori e la gestione delle risorse, creare players più solidi nel campo dei trasporti.

Le attività del Comitato nazionale nel periodo 2016-2017 hanno visto al centro il tema della sicurezza stradale. Dopo il Convegno internazionale di settembre 2016 sulle best practices sulla sicurezza stradale e quello di febbraio scorso sulle gallerie stradali, i prossimi appuntamenti saranno il Road Safety Techno Park del 15 settembre a Marcianise, in provincia di Caserta, (dove saranno esposte le migliori invenzioni e tecnologie innovative sulla sicurezza stradale) e la Conferenza internazionale sulla guida autonoma del 13 ottobre, a cui parteciperanno i massimi esperti al mondo di smart cars, smart roads e smart safety.