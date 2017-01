Germania, vendite ancora giù a dicembre

(Teleborsa) – Commercio ancora in calo in Germania a dicembre, a conferma del trend negativo tracciato nei due mesi precedenti. Le famiglie tedesche continuano a spendere poco, deludendo le attese degli analisti.

Il commercio al dettaglio ha registrato a dicembre un calo mensile dello 0,9% in termini reali e dello 0,3% in termini nominali. Il dato è sotto le stime degli analisti che erano per un incremento dello 0,6%, dopo il -1,7% precedente (rivisto da un preliminare -1,8%).

Il dato è stato pubblicato dall’Ufficio Federale di Statistica tedesco (DESTATIS), secondo cui la variazione annua è risultata pari a -1,1% in termini reali rispetto al +3,5% rivisto di novembre. Anche questo dato è peggiore delle attese che indicavano un incremento dello 0,3%. In termini nominali le vendite sono salite dello 0,4% su anno.