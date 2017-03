(Teleborsa) – Migliorano le aspettative di crescita dell’economia tedesca, anche se un po’ meno rispetto al mutamento delle prospettive di crescita della Zona Euro, che hanno evidenziato un’impennata a marzo.

L’indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell’economia nei prossimi mesi, si porta a marzo a 12,8 punti, dopo i 10,4 punti di febbraio. Il dato, elaborato dall’Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, delude le attese degli analisti che si aspettavano un recupero a 13,1 punti.

Da rilevare che l’indice relativo al sentiment sulla situazione economica attuale è salito a 77,3 punti dai 76,4 precedenti, risultando sotto le stime che erano per 78 punti.

L’indice del clima relativo alla Zona Euro è volato a 25,6 punti dai 17,1 punti precedenti, risultando ben al di sopra del consensus di 19,3 punti.

Germania, per l’Indice ZEW economia in ripresa ma non abbastanza