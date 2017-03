Germania, occupati ancora in aumento a febbraio

(Teleborsa) – Non si arresta la crescita degli occupati in Germania, laddove la forza dell’economia è misurata anche dall’andamento brillante del mercato del lavoro.

Nel mese di febbraio, i residenti in Germania in attività lavorativa si sono attestati a 43,6 milioni di unità, in aumento di 614 mila rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+1,4%). A gennaio, l’occupazione era aumentata quasi agli stessi livelli di 612 mila unità.

Lo ha reso noto l’Ufficio statistico federale, Destatis, sottolineando che il numero di disoccupati è pari a circa 1,8 milioni di persone, con un decremento di 125 mila unità rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Il tasso di disoccupazione destagionalizzato è salito al 3,9%.